- Directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat joi ca la fiecare 17 secunde moare o persoana pe teritoriul continentului european din cauza pandemiei de coronavirus, scrie The Telegraph.Potrivit lui Hans Kluge, rata de mortalitate generala din Europa a crescut cu aproape o cincime in ultimele…

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…

- Europa a inregistrat, saptamana trecuta, o creștere cu 43% a deceselor provocate de COVID-19, conform unui anunț facut de Organizația Mondiala a Sanatații, informeaza CNN.Comparativ cu saptamana precedenta, Europa a inregistrat, in ultimele șapte zile, o creștere cu 22% a noilor cazuri de coronavirus…

- Numarul deceselor cauzate zilnic de Covid-19 a crescut cu aproape 40% fata de saptamana trecuta, a declarat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cel mai rau stau Franta, cu spre 500 de morti, Marea Britanie, peste 300 si Spania si Italia, cu peste 200 de decese.

- Decesele zilnice COVID-19 au crescut cu aproape 40% comparativ cu saptamana precedenta, a declarat pentru BBC Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al OMS, Margaret Harris, a declarat ca Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca sansele de a scapa de infectia cu COVID-19 sunt foarte mici. Doar masurile de protectie si un vaccin pot ajuta. Numarul spitalizarilor la nivel mondial a crescut foarte mult, potrivit stiri.tvr.ro. Directorul executiv al Programului OMS pentru Urgente…

- Nivelul transmiterii covid-19 este "alarmant" in Europa, a subliniat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii, ingrijorata de asemenea de scurtarea perioadei de carantina deja decisa sau avuta in vedere de mai multe tari, intre care si Franta. "Datele din septembrie trebuie sa fie un semnal de…

- Bilanțul cazurilor de imbolnavire a ajuns astazi de dimineața, la nivel global, la ​30.034.508. Dintre acestea, 945.092 sunt decese, iar 21.800.991 sunt pacienți vindecați, potrivit Hotnews. Germania a anunțat o creștere a numarului de cazuri inregistrate in 24 de ore Germania a anunțat o creștere a…