Măsură disperată: China curăță, efectiv, banii pentru a oprit răspândirea coronavirusului Banca centrala chineza a anunțat, într-o conferința de presa, ca va începe curațarea efectiva a banilor aflați în curculație pentru a opri raspândirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax.

Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta. Bancnotele și monedele sunt unele dintre cele mai murdare obiecte. Un studiu din 2017, efectuat pe bancnote de 1 dolar în New York, a aratat ca acestea aveau 397 de specii de bacterii pe ele.

Banii pot fi curățați cu lumina ultravioleta sau la temperaturi ridicate. COVID-19 poate fi…

