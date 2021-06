Stiri pe aceeasi tema

- ​Plațile catre beneficiarii Masurii 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro au încetinit semnificativ, în ultima saptamâna, pe fondul terminarii bugetului disponibil, releva datele publicate, vineri, 28 mai 2021, de Ministerul Economiei. Citește…

- Aproximativ 3.500 de companii care fac parte din „lista verde” pentru finanțare nerambursabila, dintr-un total de peste 27.000, care au aplicat pentru sprijin financiar prin intermediul Masurii 3 de susținere a investițiilor in Romania, proiect anunțat de Guvernul Romaniei in cursul anului 2020, și…

- ​Plațile de ajutoare de stat pentru firme, în Masura 2, au coborât în lista de solicitanți pâna la numarul RUE 9499, potrivit datelor oficiale de vineri, 7 mai 2021, de la Ministerul Economiei. În total, 7662 de beneficiari au primit granturile de capital de lucru de câte…

- ​Ritmul de plata la Masura 2 din schema de ajutoare de stat COVID pentru IMM încetinește, odata ce bugetul disponibil se consuma, așa cum arata acum datele oficiale de la Ministerul Economiei. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Ministerul Economiei anunta ca au reinceput platile pe Masura 2 - capital de lucru si ca au fost publicate listele aplicantilor pe Masurile 1 si 2. In plus, ministrii Cristian Ghinea si Claudiu Nasui au semnat marti un act aditional prin care 209 milioane de euro au fost suplimentati pentru plata Masurii…

- “Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise…

- ​Vicepremierul Dan Barna, copreședinte al USR-PLUS, a declarat, luni, pentru StartupCafe.ro, ca Ministerul Economiei lucreaza pentru ca în zilele urmatoare sa accelereze plata ajutoarelor de stat pentru IMM de la Masura 2, iar apoi sa se poata relua înscrierile la Masura 3, cu eliminarea…

- ​Ministerul Economiei nu a mai procesat nicio cerere de finanțare la Masura 2 - granturi de investiții de 2.000-150.000 de euro în ultima saptamâna, conform situației oficiale, dar urmeaza sa înceapa plațile din bugetul pe anul 2021, spun surse din minister. Ce trebuie sa faca aplicanții.…