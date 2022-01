Un studiu realizat recent a aratat ca barbații care poarta masca chirurgicala albastra sunt percepuți ca fiind mai atractivi de catre femei. Au existat puține aspecte pozitive de la inceputul pandemiei de Covid și pana in prezent, insa academicienii britanici par sa fi descoperit unul: barbații arata mai bine cu maști de protecție. Mai multe […] The post Maștile ii fac mai atractivi pe barbați. Studiul aiuritor care a aparut acum appeared first on IMPACT .