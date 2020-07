Măşti şi distanţare fizică la prima defilare de modă Dolce&Gabbana sub semnul COVID-19 Fara salutari prea apropiate sau imbratisari, cu un prim rand de public asezat la o distanta de siguranta, precum si cu masti drept accesoriu obligatoriu, casa de moda Dolce&Gabbana a rescris miercuri regulile prezentarilor de moda de lux cu prilejul unuia dintre primele spectacole cu public din vremea COVID-19, potrivit Reuters. Parte din saptamana modei masculine de la Milano - desfasurata de altfel online -, spectacolul s-a desfasurat in aer liber, invitatii purtand masti in timp ce au admirat modelele de pe podium, dupa care au stat in gradina pastrand distanta de un metru. Foto: (c) Alessandro… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

