Măști pentru creșterea părului într-un mod sănătos Pun pariu ca și tu ai fost la coafor, ai cerut sa ți se taie un pic varfurile și rezultatul nu a fost cel dorit. De foarte multe ori, se intampla ca acel “un pic” sa se transforme in “mai mult”. Nu trebuie sa intri in panica. Noi iți oferim soluții pentru a remedia situația, cu maști pentru creșterea parului. Poți gasi produse calitative și eficiente in comerț, iar daca nu ai incredere in ele, le poți face și acasa, folosind ingrediente naturale. Podoaba capilara este extrem de importanta pentru noi, femeile. Ne dorim sa fie cat mai bogata, cat mai lunga, cat mai ingrijita. Cu toate ca exista… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente 10 ciocanele pui3 linguri ulei1 lingurița usturoi pudra1 lingurița oregano1 lingurița busuioc½ lingurița ceapa pudraboia, dupa gustsarepiper. Incearca si Pulpe de pui cu cartofi si sos de usturoi la cuptor Mod de preparare –…

- Republica Moldova are o politica comerciala inteligenta, care ii favorizeaza cresterea economiei. Concluzia ii apartine unui grup de experti germani de la Get Moldova, care a analizat volumul exporturilor pe care le-a efectuat tara noastra anul trecut.

- Chiar daca de multe ori este destul de dificil sa ai o podoaba capilara precum in reclame, nu este tocmai imposibil. In plus, inainte de a te consuma din pricina acestui fapt, trage un pic cu ochiul in familia ta pentru a vedea daca ești singura persoana care se confrunta cu aceasta problema.…

- Ingrediente 4 bucati cotlet de rechin 1 lamaie 1 ceapa rosie 3 catei de usturoi sare, piper, boia, oregano ulei de masline 6 cartofi unt frunze de patrunjel Preparare Se unge tava cu unt. Se aseaza bucatile de cotlet. Se spala apoi se usuca cu prosoape de hartie. Se stoarce lamaia peste cotlete, apoi…

- Intocmai cum la fiecare sezon – iarna si vara – iti schimbi rutina de ingrijire a pielii, dar si produsele, la fel trebuie sa procedezi si cu produsele pentru ingrijirea parului. Am descoperit cele 3 ingrediente importante pentru ingrijirea parului matur. Citeste mai departe! Vezi si: Hair-stylistul…

- Masca cu scorțișoara și miere Scorțișoara curața scalpul, in timp ce mierea il hranește, ea fiind recomandata in special pentru persoanele care au parul gras. Dupa prima aplicare parul va deveni mai puternic și matasos. Ai nevoie de: - 4 linguri scorțișoara pudra- 2 linguri…

- Rețete cu paine, inedite, rapide și delicioase. Nu sunt de regim, atenție, dar gustul lor te va cuceri! In “filmul” de azi, painea joaca rolul principal și se transforma in mancaruri sațioase, daca e combinata cu legume, branzeturi și oua, sau in deserturi savuroase, cu aroma de vanilie și scorțișoara.…

- Alege-ți cu atenție mediul Michael Dell, fondatorul Dell.inc, ii sfatuiește pe toți cei care spera sa obțina succes in afaceri sa-și aleaga mediul inconjurator cu mare atenție. “Nu incerca niciodata sa fii cel mai inteligent din camera. Daca descoperi ca ești, atunci ori inviți oameni mai inteligenți…