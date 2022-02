De curand, Academia Romana l-a primit in randurile ei pe profesorul Sorin Alexandrescu, scriitor, universitar si cetatean care lasa o urma de nesters in istoriografia contemporana. Cum formarea mea intelectuala a fost influentata in buna masura de el, as relua aici, ca un discret omagiu, cateva randuri dintr-un studiu mai amplu, publicat in volum in urma cu multi ani. „Autor al unei opere consistente si originale, publicata initial in limbi de circulatie internationala - datorita unor circumstante biografice specifice romanilor din exil - si recuperata pentru cultura romana, dupa reintoarcerea…