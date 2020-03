Măști medicale de protecție pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov Avand in vedere decizia Comitetului pentru Situații de Urgența Sector 4, de sprijinire a autoritaților publice in privința prevenirii și combaterii virusurilor gripale, Primaria Sectorului 4 ofera suport Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SAB-IF) asigurand maștile medicale de protecție necesare echipajelor de intervenție in caz de urgența. Masura a fost luata dupa ce SAB-IF a solicitat sprijin autoritații locale, intrucat, in plin sezon de gripa, dar și din cauza amenințarii coronavirusului, stocurile de maști medicale s-au epuizat, iar timpii de onorare a noilor comenzi au crescut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

