Măști de protecție pentru mirese Maști de protecție pentru mirese Normalitatea nu mai este aceeași pe care o știam in urma cu jumatate de an. Maștile de protecție fac parte din noua „normalitate”, cea pe care o traim in prezent. Așa ca era doar o chestiune de timp pana la apariția pe piața a maștilor de protecție pentru mirese. Asta deoarece sunt mirese care deși iși doresc sa arate bine in ziua cea mare, vor totodata sa fie in siguranța. In plus, trebuie sa recunoaștem ca, in ultima vreme, maștile au devenit și un fel de accesorii statement. Mulți au ales in aceasta perioada sa-și amane nunțile. Dar mai exista și cupluri ce… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Maștile de protecție au devenit obligatorii in multe țari din cauza pandemiei de coronavirus. Dar purtarea frecventa poate avea un efect secundar nefericit: acneea indusa de masca, numita „maskne”. Ce anume cauzeaza maskne? Potrivit dermatologului Angeline Yong, purtarea constanta a maștilor face ca…

- Tot mai evidenta, ignoranța afișata și de ialomițeni in ceea ce privește respectarea masurilor de protecție impotriva infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) aduce și primele sancțiuni. In ultimele doua saptamani, polițiștii au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 100 mii de lei celor care, in…

- Compania israeliana Sonovia a anuntat ca un material pentru productia mastilor pe care l-a dezvoltat poate neutraliza pana la 99% dintre particulele de coronavirus, chiar si dupa spalarea sa repetata, conform unui test reusit de laborator, transmite luni Reuters. Mastile reutilizabile…

- Romanii trebuie sa poarte maști de protecție chiar daca OMS a anunțat ca bolnavii de asimptomatici de coronavirus nu sunt contagioși. Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport…

- Afla totul despre mastile de protecție Care dintre ele te protejeaza de COVID-19? Subiectul COVID-19, intens discutat in ultimele 3 luni pe toate canalele media și rețele de socializare, a creat un adevarat haos, dand peste cap intreaga societate. Multe informații i

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ca, pana pe 1 iunie, mastile de protectie sanitara sa ajunga in scoli, in conditiile in care cursurile de pregatire pentru examenele nationale incep pe 2 iunie. Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a precizat ca procedurile…

- Elevii si cadrele didactice care vor reveni la scoala pentru pregatirea examenelor nationale vor beneficia gratuit de masti de protectie. Guvernul le va distribui prin intermediul inspectoratelor scolare, a...

- In frenezia achiziționarii de maști, mulți oameni neglijeaza aspecte importante legate de tipul de protecție oferit de acestea și recomandarile producatorilor. „De cele mai multe ori, oamenii ne intreaba cat costa, dar nu și ce tipuri de maști avem“, spune un distribuitor de maști medicale, care transmite…