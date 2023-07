Maşinile second hand în România au atins cel mai mare preţ din istorie (analiză) Pretul pe care il platesc romanii pentru achizitia unei masini second hand a crescut anul acesta cu aproximativ 17% fata de 2022, la peste 12.800 de euro, scumpirile avand loc pe fondul unei contractii a ofertei, combinata cu o inflatie mai mare. In plus, majorarea preturilor pe piata masinilor la mana a doua a fost influentata si de cresterea timpilor de asteptare pentru livrarea de autoturisme noi. In perioada mai – iunie 2023, din volumul total de masini tranzactionate si inmatriculate in Romania, doar 66%, respectiv 45.000 de autoturisme, au apartinut segmentului de masini rulate, in scadere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

