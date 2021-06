Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, un proiect prin care masinile parcate neregulamentar urmau sa fie ridicate. S-au inregistrat 15 abtineri si 9 voturi pentru. Proiectul prevedea aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea si restituirea vehiculelor stationate neregulamentar. Restituirea vehiculului urma sa se faca numai proprietarului/detinatorului/utilizatorului legal al acestuia dupa achitarea tarifelor de ridicare, transport si depozitare, in baza certificatului de inmatriculare/inregistrare in original sau a oricarui act din care sa rezulte dreptul…