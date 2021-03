Mașinile Google Street View se întorc în România. Ce vor face în următoarele luni Mașinile Google Street View se intorc in țara noastra. Deja preluarea de imagini 360o Street View in Romania a inceput vineri, 26 martie. In urmatoarele luni, mașinile Google vor strabate șosele țarii și vor vizita peste 100 de localitați, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps. Mașinile Google Street View vor acoperi zone și localitați din toata țara, de la București, Constanța, Calarași, Ploiești, Onești sau Pașcani, și pana la Sibiu, Cluj, Sighetul Marmației sau Arad. Lista actualizata și completa a zonelor care vor fi fotografiate de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masinile Google Street View se întorc în România si vor ajunge, în urmatoarele luni, în peste o suta de localitati, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orase, sosele si autostrazi pe Google Maps. …

- Masinile Google Street View se intorc in Romania si vor ajunge, in urmatoarele luni, in peste o suta de localitati, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orase, sosele si autostrazi pe Google Maps, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa compania de tehnologie. Preluarea de imagini 360…

- Masinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta, astfel ca in urmatoarele luni vor vizita peste 100 de localitati, pentru a actualiza imaginile Street View din orase, sosele si autostrazi pe Google Maps. Cea mai recenta actualizare a imaginilor Street View in Romania a avut…

- Cea mai recenta actualizare a imaginilor Street View in Romania a avut loc in 2019, cand au fost preluate imagini din cele mai importante orase din Romania si zonele adiacente acestora, precum si sosele care le conecteaza. “Masinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele…

- Mașinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele luni, ele vor strabate șosele țarii și vor vizita peste 100 de localitați, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps. Preluarea de imagini 360o Street View…

- Masinile Google Street View se intorc in Romania si vor ajunge, in urmatoarele luni, in peste o suta de localitati, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orase, sosele si autostrazi pe Google Maps, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa compania de tehnologie, informeaza AGERPRES .…

- Mașinile Google Street View se intorc in Romania in aceasta primavara. In urmatoarele luni, ele vor strabate șosele din Romania și vor vizita peste 100 de localitați, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps. Preluarea de imagini 360o Street View…

- Mașinile Google Street View vor ajunge in peste 100 de localitați din Romania, pentru a actualiza imaginile Street View din orașe pe Google Maps, de vineri, 26 martie, a anunțat Google Romania intr-un comunicat remis Libertatea. Mașinile Google Street View vor acoperi zone și localitați din toata Romania,…