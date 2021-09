Maşinile electrice vor avea numere de înmatriculare verzi pe baza cărora se vor acorda facilităţi, anunţă ministrul Mediului „Am facut aceasta propunere, iar MAI si domnul ministru Bode sustin aceasta initiativa. Guvernul va aproba schimbarea numerelor pentru masinile nepoluante. Mai mult ca sigur, vor fi numere cu cifre si litere verzi pe fundal alb. Eu propusesem invers – fundal verde, cu litere albe. (…) In curand vom avea si legislatie. In momentul respectiv o sa fie mult mai usor sa acordam facilitati acelor masini, in Bucuresti sau in marile orase – incepand de la parcare, accesul in anumite zone – pentru ca majoritatea acestor orase vor trebui sa limiteze in anumite zone accesul masinilor poluante. Acel numar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

