Mașinile de lux strălucesc după criza Covid: “bogații sunt mai bogați” In varful unei piețe auto paralizate de criza sanatații, mașinile de lux stralucesc: Rolls-Royce, Bentley și chiar Bugatti au avut un an record in 2021, cu SUV-urile in fruntea vanzarilor. Rolls (grupul BMW) și-a imbunatațit recordul istoric din 2019 vanzand 5.586 de mașini. Clienții bogați s-au inghesuit la noul coupe „Ghost” și la SUV-ul Cullinan, vandut […] The post Mașinile de lux stralucesc dupa criza Covid: “bogații sunt mai bogați” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

