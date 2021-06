Maşinile care se conduc singure ar putea fi aprobate până la sfârşitul anului Guvernul britanic a anuntat ca masinile care se conduc singure ar putea fi aprobate pe sosele pana la sfarsitul acestui an. Conform comunicatului, sistemele automate de mentinere a benzii de rulare vor primele dispozitive hands-free de condus care vor fi legalizate. Tehnologia controleaza pozitia si viteza masinii pe o singura banda de rulare, dar numai pana la viteze de maxim 60 km/ora, potrivit BBC. In 2010 a aparut informația ca Google a dezvoltat in secret un proiect al unor autoturisme ce se pot conduce singure, folosind programe de inteligenta artificiala. Acestea pot detecta orice obiect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

