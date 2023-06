Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica a lovit Aradul in noaptea de vineri spre sambata, provocand multe efecte nedorite, in principal pomi smulși de vant, cazuți peste autoturisme sau care au blocat strazi. Pompierii aradeni au intervenit pentru a inlatura efectele furtunii. „In contextul fenomenelor meteorologice avertizate,…

- Acțiune contracronometru pentru salvatorii de la Cluj Napoca, care resusciteaza in acest moment un barbat pe strada Fantanelor din cartierul Grigorescu. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru a aplica manevre de resuscitare unui barbat care a fost gasit…

- Furtuna a facut prapad și in județul Alba. Mai multe case, curți, terenuri și drumuri au fost inundate. S-a dezlanțuit urgia și pe Valea Arieșului. Pompierii au lucrat la foc continuu pentru evacuarea apei din gospodarii. Au fost evacuate și animale dar și oameni. Mai multe zone s-au aflat, duminica…

- Mai multe mașini au fost avariate de elemente de acoperiș și de ramuri de copaci cazute in urma furtunii de sambata dupa-amiaza in orașul Drobeta-Turnu Severin.Pompierii din municipiul Drobeta Turnu-Severin au intervenit sambata dupa-amiaza pentru gestionarea a șase situații de urgența, in urma furtunii,…

- VIDEO: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia, pe o strada din cartierul Micești. Un coș de fum a luat foc Pompierii din Alba Iulia au intervenit marți seara, in jurul orei 22.20, pe strada Padiș, din cartierul Micești. La fața locului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD,…

- Pompierii intervin luni dupa-amiaza, 29 mai, in mai multe zone Reșița, dupa ce o ploaie torențiala a inundat orașul, potrivit site-ului local Express de Banat.Ploaia torențiala a durat circa 30 de minute și a acoperit complet mai multe strazi. Apa a intrat și in gospodariile oamenilor. Pe rețelele sociale,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu-Mureș au intervenit miercuri, 10 mai, in jurul orei 18.50, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o descarcerare, o autospeciala salvare de la inalțime și doua echipaje medicale, in municipiul Targu Mureș, Bulevardul 1848, la un posibil incendiu…

- Pompierii din Reșița intervin la curtea inundata a unei gospodarii din cartierul Doman. Apa care se scurge in curte nu poate fi preluata de rigola care este subdimensionata și nu poate prelua toata cantitatea de apa.„In momentul de fața se intervine in cazul unei curți inundate intr-o gospodarie…