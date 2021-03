Mașini de lux înmatriculate cu numere false, descoperite la Vama Petea Doua mașini inmatriculate cu numere false ce erau cautate de autoritatile din Portugalia au fost descoperite in Vama Petea. Este vorba despre o mașina marca BMW și o mașina marca Audi, una in valoare de 120.000 lei, iar cealalta valorand 240.000 lei. Mașinile au fost indisponibilizate la sediul institutiei. Cele doua autoturisme au fost descoperite la controlul de frontiera. Ambele mașini erau inmatriculate in Germania. Politistii de frontiera au constatat ca placutele de inmatriculare ale celor doua mașini sunt false. „In urma verificarilor in bazele de date, acestea figurau ca fiind inmatriculate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

