- Un accident rutier grav a avut loc cu puțin timp in urma, pe raza comunei Preutești, județul Suceava. In urma acestuia, o persoana a decedat, iar o a doua a fost transportata la spital cu multiple traumatisme. Accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre o autobetoniera si autoturismul in care se…

- Ministerul Sanatații informeaza despre decesul altor 13 persoane provocate de noul tip de coronavirus. Este vorba despre 6 femei și 7 barbați din diferite regiuni ale țarii. Bilanțul total ajunge la 1087.

- Alexandru Buziuc (26 de ani), noul atacant al celor de la FCSB, a depașit multe obstacole pentru a ajunge aici. In septembrie 2014, cand evolua la Gaz Metan Mediaș, a fost implicat intr-un accident rutier. In toamna lui 2014, Buziuc se indrepta catre casa, la Suceava, alaturi de mai mulți prieteni.…

- Accident rutier, pe DN7C -Transfagarașan, duminica dimineața, soldat cu 3 victime: un mort, din Suceava, și doi raniți, din Bacau. Un autoturism cu trei pasageri s- a rasturnat și a intrat in stanca, aproape de cabana Capra. Șoferul este singurul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un accident rutier a avut loc in Viișoara. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Șoferul a ajuns la spital. Un accident rutier s-a petrecut in aceasta seara pe DN 17 in dreptul trecerii de pietoni de la blocurile ANL. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Accident rutier in municipiul Bistrita, cartier…

- Imagini accident mortal. O mașina a cazut intr-o prapastie. Șoferul a decedat, iar ceilalți doi ocupanți ai autoturismului au fost raniți grav.foto Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani, din Radauți, jud.…

- O mașina in care erau doi barbați a cazut, marți, in apa Canalului Morilor, intre localitațile Olari și Sintea Mare din județul Arad. Conform ISU Arad, cei doi barbați care se aflau in autoturism au ramas blocați sub apa. The post Accident teribil in județul Arad. O mașina a cazut intr-un canal. Șoferul…

