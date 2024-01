Mașină răsturnată în Bărăi. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej – FOTO Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, azi-dimineața, la un accident rutier petrecut la intrare in localitatea Barai. La misiune au luat parte echipajele de la Punctul de Lucru Mociu, iar forțele ISU au gasit un autoturism rasturnat in afara drumului. ”Din fericire, nu au existat victime incarcerate. Un barbat de aproximativ 60 de ani, conștient și cooperant, a fost transportat la spital de catre paramedicii SMURD”, a precizat ISU Cluj. Articolul Mașina rasturnata in Barai. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej – FOTO apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

