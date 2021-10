Stiri pe aceeasi tema

- Anvelopele de pe masina sau motocicleta fac treaba cruciala de a va tine aproape de sosea, astfel incat sa petreceti timp selectand setul potrivit de anvelope este crucial pentru siguranta si confortul dvs. Multi oameni aleg un set nou de anvelope all season auto numai in functie de pret, dar aceasta…

- Masina personala ramane principala preferinta pentru mobilitate, insa platformele alternative au perspective pozitive de revenire pe termen lung, se arata intr-un raport al PwC, remis, joi, AGERPRES. Astfel, studiul "The 2021 Digital Auto Report", realizat de departamentul de strategie globala din reteaua…

- Aeroportul din Kabul a fost, luni, dimineața, ținta unui nou atac. Cinci rachete au fost lansate asupra sa, fiind interceptate de sistemul de aparare antiracheta instalat in zona, potrivit unui oficial american, citat de CNN . Cel mai probabil, o mașina a fost folosita ca platforma improvizata de lansare…

- Doi barbati care asistau la raliul Appenin-Reggiano, in Italia, au murit intr-un accident, sambata, in zona localitatii Riverzana in Canossa, relateaza AFP, informeaza News.ro. Cei doi au fost loviti de masina Peugeot 208 a unui echipaj italian participant la cursa. Vehiculul a iesit in decor…

- Un citat din Planul de Mobilitate Urbana Durabila face referire la anul 2035, cand Clujul va avea un sistem de transport public competitiv și atractiv, alaturi de o rețea ampla de piste pentru biciclete și trasee pietonale, adica ”principalul motiv pentru care o parte considerabila dintre clujeni…

- Dupa cum stiti, in weekend este imposibil sa iti vinzi masina daca nu ai unde sa faci un contract de vanzare cumparare auto. Stim cu totii ca acest contract este gratuit pe site-ul oficial DRPCIV, insa de la teorie la fapte este lucru mare ca practic este imposibil sa-l completezi de pe telefon, indiferent…

- Cei care vor sa-si cumpere o masina noua sau second-hand au mai multe posibilitati de plata: integral, prin contractarea unui leasing sau a unui credit auto. Achizitia unui autoturism cu plata integrala este insa dificila pentru cei mai multi, atat pentru ca inseamna o suma importanta de bani…

- Datele unui studiu realizat de Fundația Comunitara Mureș arata ca aproape jumatate dintre elevii din Targu-Mureș ajung la școala cu mașina. Sunt unele școli, precum gimnaziile Serafim Duicu, Europa, Friedrich Schiller sau Liceul Bolyai, unde procentul este mult mai mare. O alta mare problema pe care…