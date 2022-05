Mașina de ridicări auto va acționa pe timp de noapte pentru a ridica rablele Mașina pentru ridicari auto va fi disponibila de luna viitoare, potrivit edililor din Targu Jiu și va ridica la inceput rablele abandonate pe domeniul public. Este anunțul facut de Florin Baluța, șeful Poliției Locale Targu Jiu. Acesta a precizat ca programul de ridicari va fi pe timp de noapte pentru rable pentru a nu incurca circulația rutiera pe strazile din municipiu. Sunt intre 200 și 300 de rable abandonate pe domeniul public și chiar in parcarile dintre blocuri. Mașina de ridicari auto a fost deja cumparata și se afla in dotarea Serviciului ridicari auto. Acesta va funcționa pe langa Transloc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

