- Un șofer de taxi din Cluj și o studenta din Targu Mureș se afla pe patul de spital, in urma unui accident petrecut intr-o noapte de la mijlocul lunii octombrie, la Cluj-Napoca. O ambulanța de la Dej a intrat atunci in coliziune cu taximetrul intr-o intersecție și s-a rasturnat. Mașina de taxi a zburat…

- Patru oameni erau in mașina. Șoferul a ramas incarcerat și a fost transportat in stare grava la spital. Reprezentanții SUUB au explicat, pentru DCMedical, ca barbatul este in stare foarte grava, are un traumatism cranio-cerebral sever și este in operație. Primele informații erau ca șoferul…

- Starea celor sase persoane ranite in accidentul de sambata si tratate in spitale din Bucuresti este stabila. Ele sunt in continuare la Terapie Intensiva, dar detubate si respira singure – a informat ministrul Sanatatii. Sorina Pintea a mentionat ca se poate spune ca s-a depasit o anumita faza critica.…

- Un barbat din Bucuresti care avea in masina un amestec pirotehnic de jumatate de kilogram a fost arestat pentru 30 de zile. El este cercetat si pentru ca ar fi sustras placutele de inmatriculare ale unui autoturism si a condus desi nu detine permis, potrivit news.ro.”In data de 22 august,…

- Au aparut noi detalii despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, dupa accidentul grav pe care l-a provocat și in urma caruia un alt tanar și-a perdut viața. Medicii au explicat ce se intampla in aceste momente cu baiatul de 24 de ani. „Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul…

- Un accident grav a avut loc, joi dimineata, in Bucuresti. O masina de politie a fost lovita in plin in timp ce se afla in misiune. Traficul a avut de suferit in zona, iar unul dintre soferi a fost ranit.

- O autospeciala de politie care se deplasa pe soseaua Colentina a intrat în coliziune cu un autovehicul la intersectia cu soseaua Andronache, iar soferul acestuia a fost ranit usor, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Un barbat din București a mers la poliție saptamana trecuta cu fetița lui de 10 ani de mana. Un necunoscut incercase sa o ademeneasca pe micuța in mașina sa, la doi pași de o scara de bloc care avea camere video. Poliția a ridicat inregistrarile imediat, dar au identificat suspectul dupa mai bine de…