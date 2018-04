Maşină de poliţie lovită de tramvai Mașina aparține Poliției Rutiere Iași și era condusa de un polițist. Accidentul a avut loc in apropiere de piața in Tatarași. Deocamdata nu se știe a cui e vina pentru producerea tamponarii, scrie ziaruldeiasi.ro. Vatmanul și șoferul au fost testați cu alcooltestul, dar ambele rezultate au fost zero. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O masina a Politiei care este echipata Radar, dar neinscriptionata a fost lovita de un tramvai de pe ruta 3. Autoturismul Dacia Logan are numarul de inmatriculare Is 09 MYI. Masina apartine Politiei Rutiere Iasi si era condusa de un politist. Accidentul a avut loc in apropiere de piata in Tatarasi.…

- O femeie de 86 de ani, care s-a angajat in traversarea strazii, a fost lovita luni seara de o mașina. Accidentul a avut loc pe raza comunei Campuri. Femeia a fost preluata de ambulanța.

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Accident mortal pe DN 10. Doi invatatori, sot si sotie, au murit carbonizati dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc. Accidentul a avut loc in apropierea localitatii Satuc, Romania.

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe strada Plaiestilor, fiind implicate doua autoturisme. Unul dintre ele apartine unei scoli de soferi. Elevul aflat la volan circula pe drum cu prioritate in momentul in care a fost lovit in plin de un alt sofer care nu i-a acordat drept…

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…