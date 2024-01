Mașina cu dronă zburătoare poate fi comandată Imaginile cu mașina care dispune de o drona zburatoare au facut deja inconjurul internetului. Xpeng Aeroht , o subsidiara a producatorului chinez de vehicule electrice Xpeng Motors, nu i-a mai ținut in suspans pe pasionații de mașini, anunțand ca va accepta comenzi la la sfarșitul acestui an, livrarile fiind așteptate sa inceapa la sfarșitul anului 2025. Mașina dispune de un vehicul modular, care are atat un modul zburator, cat și un modul de sol cu ​​șase roți. Vehiculul este destinat in principal pieței de consum din China. Compania producatoare se confrunta cu o serie de provocari semnificative… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

