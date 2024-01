Mașină căutată de autoritățile britanice, descoperită în Straja Politistii de frontiera suceveni au depistat in trafic un autoturism cautat de autoritațile britanice și pe care erau aplicate placuțe de inmatriculare false. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, iar șoferul este cercetat penal. Miercuri, 03 ianuarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au desfașurat o acțiune pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate. In cadrul acțiunii, in jurul orei 20.30, colegii noștri au oprit in trafic, in localitatea Straja, un autoturism marca Audi A6, pe care erau… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

