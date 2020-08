Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis a decis, sambata, ca purtarea mastii este obligatorie in spatiile publice deschise. Exceptie de la aceasta masura fac Piata Victoriei si centrul istoric al orasului.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, intrunit in sedinta extraordinara in data de 1 august 2020, a luat o serie de decizii, pentru a impiedica raspandirea coronaviruslului in Timisoara.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis, sambata, ca purtearea maștii este obligatorie in spațiile publice deschise. Excepție de la aceasta masura fac Piața Victoriei și centrul istoric al orașului.„Se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, a decis ca de sambata, ora 19.00, devine obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise este obligatorie, cu exceptia Pietei Victoria si a centrului istoric din Timisoara, potrivit news.ro.„Se instituie obligativitatea…

- Masca obligatorie in spatii exterioare din Prahova de la 1 august Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a decis ca de la 1 august 2020, incepand cu ora 07.00, purtarea maștii in spații deschise sa fie obligatorie. Masura vine pe fondul creșterii alarmante a numarului de cazuri de…

- Autoritațile elene au anuntat ca, incepand de miercuri, 29 iulie, masca va fi din nou obligatorie in spațiile publice inchise, in contextul cresterii a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.”Nu exista niciun motiv sa intram in panica dar nu trebuie sa lasam garda…

- Autoritațile din județul Argeș ar putea impune obligativitatea purtarii maștii sanitare chiar și in spațiile deschise, din cauza pandemiei de coronavirus."In acest moment, nu avem date care sa ne conduca spre adoptarea ultimei soluții: carantina. Maine vom organiza ședința CJSU și vom discuta despre…

- Intr-una dintre cele mai afectate țari de pandemia de coronavirus autoritațile au decis impunerea unor restricții dure cu scopul de a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. Printre masuri se numara purtarea maștii de protecție chiar și in aer liber, precum și limita de doua persoane la mesele din…