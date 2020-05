Masca e obligatorie, dar ordinul de ministru nu este în vigoare. Haosul legislativ din starea de alertă Purtarea maștii de protecție este, dincolo de o masura necesara și potrivita pentru limitarea raspandirii coronaviruslui, o obligativitate instituita de autoritați. Dar, pe langa lipsa unor sancțiuni clare pentru cei care nu poarta maștile chirurgicale, exista o contradicție legislativa generata de mai multe acte normative emise fie de Guvern, fie de Parlament, in ultima saptamana. […] The post Masca e obligatorie, dar ordinul de ministru nu este in vigoare. Haosul legislativ din starea de alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

