Masca de protecţie obligatorie, dar după „folclorul” local Autoritatile locale din 16 judete – majoritatea din sudul si estul tarii – au decis ca purarea mastii de protectie este obligatorie si in aer liber, acolo unde sunt zone aglomerate. Masura difera de la o zona la alta: in Teleorman, „masca” este orice carpa care acopera gura si nasul, in cateva judete purtarea mastii este obligatorie doar dimineata si seara, cu pauza la pranz, iar la Calarasi nu este o obligatie, ci o recomandare. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

