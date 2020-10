Masaje Ro-Alert despre rata de multiplicare a COVID-19 în Capitală: 2, la mia de locuitori Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2) este unul ridicat, peste 2 la o mie de locuitori. RESPECTATI masurile […] The post Masaje Ro-Alert despre rata de multiplicare a COVID-19 in Capitala: 2, la mia de locuitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

