- Elevul care a comis masacrul din Belgrad a facut primele declarații despre motivele pentru care și-a omorat opt colegi, pe paznicul școlii și a impușcat alți elevi, care se afla acum in stare grava. Șeful politiei din Belgrad, Veselin Milic, a afirmat ca baiatul era „ostracizat de societate” și ca acest…

- Elevul de clasa a VII-a care a ucis, miercuri, 3 mai, opt copii si un paznic la scoala din Belgrad unde invata isi planificase atacul cu o luna inainte, facuse o lista cu potentiale victime si a sunat chiar el la politie sa anunte masacrul. El a fost gasit si arestat in curtea scolii, au anuntat autoritatile…