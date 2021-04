Stiri pe aceeasi tema

- Epava submarinului din Indonezia, disparut de miercuri, a fost gasita pe fundul marii și toți cei 53 de membri ai echipajului sunt morți, a declarat duminica comandantul militar al Indoneziei, mareșalul Hadi Tjahjanto.

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a anunțat duminica ca submarinul disparut a fost gasit scufundat in Marea Bali si a trimis condoleantele familiilor celor 53 de oameni aflati la bordul navei, scrie Reuters. „Forțele terestre și marina au schimbat statutul submarinului KRI Nanggala 402 de la disparut…

- Marina indoneziana a anuntat duminica, 25 aprilie, ca a gasit submarinul disparut acum cinci zile in largul coastelor insulei Bali , din Oceanul Indian, si a confirmat ca toti cei 53 de membri ai echipajului au murit, informeaza agențiile France Presse, DPA si Reuters, citate de Agerpres . Comandantul…

- Sambata, marina a anuntat ca a recuperat de pe mare mai multe resturi, unele provenind din interiorul navei.”Pe baza elementelor despre care credem ca provin de pe KRI Nanggala, am schimbat statutul submarinului din disparut in scufundat", a indicat Yudo Margono, purtator de cuvant al marinei indoneziene,…

- Un submarin militar indonezian a disparut, miercuri, in Marea Bali, in cursul unui exercitiu, afirma oficiali de la Jakarta citati de postul Sky News Submarinul KRI Nanggala-402, de fabricatie germana, efectua un exercițiu militar cu torpile la nord de insula Bali in momentul in care a disparut de pe…

- Un submarin militar indonezian a disparut, miercuri, in Marea Bali, in cursul unui exercitiu, afirma oficiali de la Jakarta citati de postul Sky News, noteaza news.ro. Submarinul KRI Nanggala-402, de fabricatie germana, cu o vechime de 43 de ani, are la bord 53 de persoane si efectua un exercitiu…

- Indonezia a cerut ajutor urgent de la Australia și Singapore pentru a-l gasi.Submarinul lua parte la un exercițiu cu trageri de torpile in apele de la nord de insula Bali, dar nu a mai transmis rezultatele exercițiului, așa cum trebuia, a precizat amiralul Julius Widjojono.Submarinul, KRI Nanggala 402,…

