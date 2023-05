Stiri pe aceeasi tema

- Un italian de circa 40 de ani a trecut cu mașina prin porțile Vaticanului. Acesta a reușit sa ajunga in curtea centrala a Palatului Apostolic. Un polițist a oprit mașina cu focuri de arma. Atacatorul s-a predat polițiștilor. Presa romana a anunțat ca șoferul se afla intr-o stare inadecvata. Papa Francisc…

- Un nou atac armat in SUA. O persoana a deschis focul, miercuri, intr-un spital din Atlanta, ucigand o persoana si ranind patru, inainte de a fugi si de a fi arestat dupa cateva ore. Suspectul a fost identificat de politia din Atlanta drept Deion Patterson, un fost ofiter al Garzii de Coasta. Impuscaturile…

- Atac armat intr-o scoala din Belgrad. Un adolescent de clasa a șaptea a deschis focul asupra colegilor și profesorilor. Atacul a avut loc in aceasta dimineața. Poliția a primit un apel despre impușcaturile de la școala primara care se afla in centrul Belgradului. Autoritațile au arestat un elev de clasa…

- Compania americana SpaceX a miliardarului Elon Musk a lansat joi, 20 aprilie, la a doua incercare, vehiculul spatial Starship, care a explodat pe orbita la cateva minute, informeaza The Guardian. „Nava spațiala tocmai a experimentat ceea ce numim o dezasamblare rapida neplanificata”, a spus un oficial,…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise, inclusiv un copil, dupa ce mai mulți barbați inarmați au deschis focul, sambata, intr-o piscina publica din Cortazar, statul Guanajuato, Mexic, potrivit autoritaților locale, informeaza CNN . Un martor al atacului a declarat ca barbații inarmați au intrat in parcul…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la o inmormantare din Washington, dupa o slujba pentru un tanar de 24 de ani care a fost impușcat mortal luna trecuta. In timp ce persoanele in doliu se ingramadeau sa iasa din casa funerara, in jurul orei 12.18,…

- Doua persoane au murit intr-un incident armat in Hamburg produs in noaptea de sambata spre duminica, a informat Reuters, preluata de Agerpres. Barbatul suspectat de crima a tras mai multe focuri de arma și l-a ucis pe celalalt individ, apoi s-a impușcat și pe el, a declarat purtatoarea de cuvant a parchetului…

- Un barbat aflat la volanul unui BMW a circulat cu viteza pe strazile din București, iar cursa s-a terminat cu doua mașini grav avariate, transmite Observator News . Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe șoseaua Vergului, in Pantelimon. Timp de trei ore, traficul a fost restricționat…