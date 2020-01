Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 60 de persoane au murit sambata in urma unui atac al gruparii insurgente houthi ce a vizat o tabara militara aflata in orașul Marib din Yemen, a informat presa saudita, citata de site-ul agenției Reuters si Mediafax.Atacurile au fost desfașurate cu rachete balistice și drone, informeaza…

- Iranul ii va pedepsi toti cei responsabili de catastrofa aeriana in care a fost implicat aparatul de tip Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, doborat dintr-o 'eroare de neiertat' de o racheta iraniana la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, a declarat marti presedintele iranian…

- Dupa ce Ucraina si Canada au cerut identificarea si pedepsirea celor vinovati de doborârea avionului Boeing 767 al companiei aeriene Ukraine International Airlines (UIA), un general iranian a iesit în fata si si-a asumat responsabilitatea în producerea acestei tragedii. …

- Schimbare de pozitie la Teheran, unde presedintele iranian a recunoscut sambata dimineata ca tara sa a doborat din greseala avionul ucrainean Boeing 737 cu 176 de pasageri la bord, dupa ce initial a dezmintit categoric aceasta ipoteza.

- Iranul a negat in mod categoric, vineri, teza potrivit careia avionul Boeing apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) care s-a prabusit miercuri in apropiere de Teheran si in care au murit 176 de oameni a fost atins de o racheta - o pista privilegiata de mai multe tari,…

- "Un lucru este sigur, acest avion nu a fost lovit de o racheta", a declarat presedintele Organizatiei Aviatiei Civile iraniene (CAO), Ali Abedzadeh, in timpul unei conferinte de presa la Teheran."Informatiile (continute) in cutiile negre (ale aparatului) sunt absolut cruciale" pentru ancheta…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.

- Autoritatea iraniana a aviatiei civile a anuntat miercuri ca nu le va preda americanilor cele doua cutii negre ale avionului Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, care s-a prabusit miercuri noaptea dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran.