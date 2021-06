Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Monokrom revine in fața publicului cu un recital care va avea loc sambata 29 mai, de la ora 20, la The Ranch din Garana. Sunetul trupei imbina influențe de punk rock cu rock alternativ. Formația a luat naștere la intiativa vocalistului Sebastian Ursache si a chitaristului Vinter…

- Indubitabil, una din veștile anului trecut care au bucurat melomanii din țarișoara noastra a fost nașterea formației VanDerCris. O adunatura de muzicieni faini stranși in jurul lui Horea Crișovan, care a dat nume acestei excursii printr-o angrama parțiala a numelui sau. O alta veste inclusa in categoria…

- Amatorii de rock din Romania au avut parte de o veste cat se poate de buna in luna februarie a acestui an, atunci cand s-a anunțat in mod oficial creearea grupului Manic Sinners. Compus din Adrian Igrișan, Ovidiu Anton și Toni Dijmarescu, trei muzicieni cu o bogata activitate și notorietate, trupa abordeaza…

- Pe numele ei adevarat Andreea Hodineanț, solista timișoreanca Altheya a lansat o piesa noua, „Iubește-ma”, care are parte și de un videoclip de carantina. I„deea de a fi iubit asemenea unei rani, este aceea ca, oricat de neplacuta este o rana, pentru a o vindeca, trebuie sa o ingrijești și sa ii oferi…

- Prin Europa se fac din ce in ce mai multe experimente legate de pandemie. Autoritațile vor sa vada cum se poate reveni la normal, testeaza reacțiile oamenilor care se reintorc in localuri aglomerate sau la concerte cu mii de spectatori.

- Asociația Atipic Brașov susține imbunatațirea condițiilor de viața și adaptabilitatea sociala a copiilor cu tulburari din spectrul autist. In urmatoarea perioada organizația se va implica activ in recuperarea beneficiarilor asociației prin intermediul unui nou proiect inceput in martie, care se va…

- Ana Kui, una din cele trei artiste care a ajuns in atenția publicului grație videoclipului viral Istoria muzicii romanești in noua minute a lansat un videoclip la piesa „Oprește-te”, melodie care se va regași pe albumul de debut al timișorencei. Cu opt ani in urma, Ana, Marta și Beck au realizat un…

- Amanarea ratelor la creditele bancare, permisa de legislația data in pandemie, devine istorie. Sute de mii de romani au ales sa iși amane ratele de plata. La nivelul intregii țari au existat 564.000 de persoane care și-au amanat plata ratelor pentru credite de 41,8 miliarde de lei. Amanarile la plata…