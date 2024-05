Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis-o pe Mariuca, fetița in varsta de numai 8 ani, din Botoșani, a facut primele declarații dupa ce a fost reținut de oamenii legii. Calaul micuței spune ca ii pare rau de ceea ce a facut și a ținut sa menționeze ca se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul in care a comis…

- Mariuca, o fetita de doar opt ani, a murit dupa ce ar fi fost violata și strangulata chiar de unchiul ei. Data disparuta inca de ieri, fetita a fost gasita in cursul noptii fara suflare, intr-o liziera de salcami. Principalul suspect in acest caz este chiar unchiul ei. Barbatul a fost prins astazi,…

- Inca o crima ingrozitoare arata o realitate cruda: victimele violentei domestice mor cu dreptatea si ordinul de protectie in mana. O femeie a fost ucisa de sot la Botosani, chiar in scara blocului in care locuia. Cu putin timp inainte de crima, il anuntase ca vrea sa divorteze si obtinuse un ordin de…

- Crima infioratoare! Femeie ucisa de sot la intrarea in scara blocului. Pe numele criminalului era emis un ordin de protectieO femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul…

- Tinerii din Iași care au batut și talharit un batran din Albești au fost arestați Instanța de judecata și-a insușit, marți propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventiva a doi tineri, ambii de 24 de ani, din județul Iași și din județul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii…