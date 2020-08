Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici veterinari romani din cadrul asociației Animal Society ajuta animalele afectate de exploziile devastatoare care au avut loc, la inceputul lui august, in Beirut. Misiunea de salvare are loc in capitala Li...

- Zilele trecute una din cele mai mari catastrofe a avut loc in capitala Libanului, Beirut. O explozie a distrus tot ce se afla in jur, lasand mii de oameni far acoperș, sute de raniți și pagube de cateva milioane de euro. Cea mai clara imagine cu explozia din Beirut realizata de un barbat de pe […] The…

- Noi imagini cu explozia din Beirut au fost date publicitații, a relatat cotidianul american The Washington Post. Secvențele, filmate din alt unghi și difuzate in premiera, surprind cel mai bine evoluția incidentului care a avut loc pe 4 august in Liban.Secvențele video au fost filmate de un amator,…

- Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA.

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.