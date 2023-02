Stiri pe aceeasi tema

- Din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat. Alți 13 cetațeni romani au fost preluați marți seara, 7 februarie, de pe aeroportul din Adana pentru a fi aduși in țara, prin intermediul unui al…

- Potrivit Ministerului roman al Apararii, din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator. Ei au fost imbarcati intr-o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, la Adana, si vor ajunge pe Aeroportul Otopeni.Cei noua studenti si profesorul coordonator…

- Alti 13 cetateni romani vor fi adusi in tara din Turcia cu o aeronava militara, in seara de marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit Ministerului roman al Apararii, din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator. Ei au fost imbarcati…

- Cele trei cadre didactice repatriate din Adana, Turcia, in urma cutremurelor, au ajuns, marti, acasa, la Satu Mare. ”Hotelul nostru a ramas ca prin minune in picioare. Cand a inceput totul nu credeam ca ne vom mai intoarce de acolo”, a povestit una dintre profesoare. Potrivit ISU Satu Mare, marti dimineata,…

- Cei trei profesoare reptriate din Adana, unul dintre cele mai afectate orașe de cutremurul devastator de ieri din Turcia, au ajuns acasa, la Satu Mare. Ajunse in Romania, dupa ce și-au vazut moartea cu ochii, profesoarele au declarat ca doar printr-o minune au ramas in viața. „Hotelul nostru a ramas…

- Au trecut prin mari emoții, iar acum sunt recunoscatoare ca au reușit sa ajunga acasa, la cei dragi. Trei cadre didactice din Satu Mare, surprinse de cutremur, in Tucia, in orașul Adana, unde se aflau in cadrul unui program educațional, au ajuns cu bine acasa. Marturia uneia dintre profesoare: Hotelul…

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

- Doua aeronave ale Fortelor Aeriene Romane vor pleca, luni dupa-amiaza, spre Adana, Turcia, urmand sa transporte echipa de salvare RO-USAR, formata din 58 de membri, care va participa la actiunile de cautare din tara afectata de cutremurul de peste 7 grade Richter. La intoarcere, una dintre aeronave…