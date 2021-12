Stiri pe aceeasi tema

- Luni a fost a doua zi a dezbaterilor finale din dosarul Colectiv la Curtea de Apel București, dupa cea de vineri, 17 decembrie.Președintele completului de judecata de la CAB a anunțat o posibila intarziere fața de programarea inițiala - marți - ultima zi. Magistratul a declarat luni ca dezbaterile finale…

- Curtea de Apel Bucuresti continua, luni, 20 decembrie 2021, dezbaterile finale in dosarul "Colectiv 39; 39; in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu.Magistratii au stabilit ca ultimele termene…

- Dezbaterile finale din dosarul „Colectiv” au inceput vineri la Curtea de Apel București si vor urma alte doua sedinte de judecata, programate pentru luni, 20 decembrie, și marti, 21 decembrie. Ulterior judecatorii vor delibera si vor pronunța decizia finala, la 6 ani de la tragedia din clubul Colectiv.…

- In cadrul dezbaterilor programate vineri in dosarul „Colectiv”, procurorii au cerut pedepse maxime pentru inculpati, inclusiv pentru fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone care a fost condamnat, in prima instanta, la 8 ani si 6 luni pentru abuz in serviciu.

- Curtea de Apel Bucuresti a programat pentru vineri inceperea dezbaterilor finale din dosarul ‘Colectiv’ in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni pentru abuz in serviciu. Magistratii au stabilit ca ultimele termene din acest…

- Curtea de Apel Bucuresti a programat pentru vineri inceperea dezbaterilor finale din dosarul "Colectiv" in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni pentru abuz in serviciu. Magistratii au stabilit ca ultimele termene din acest…

- O tragedie fara margini s-a produs in noaptea de luni spre marți, pe o autostrada din Bulgaria. Nu mai puțin de 46 de oameni au murit arși de vii, dupa ce vehiculul in care se aflau a luat foc in mers. Intre cei care au murit se numara 12 copii, dar și șoferul. Doar 7 […] The post Primele imagini cu…

- Curtea de Apel București reia, miercuri, in complet de divergența discutarea incadrarilor juridice ale faptelor pentru care au fost deja condamnați funcionarii judecați in dosarul morșilor de la clubul colectiv. Mai precis, pentru ca cei doi magistrați ce formau legal completul de apel in…