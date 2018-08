Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi protestatari prezenti frecvent in Piata Victoriei au depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii impotriva Jandarmeriei, a primarului Gabriela Firea, dar si a lui Liviu Dragnea pentru ca din cauza lor ar fi discriminati atunci cand sunt amendati pentru lozinci.

- Peste 1.000 de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei impotriva modificarilor la Codul penal si impotriva Guvernului. Manifestantii au scandat "Hotii, hotii", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Demisia, demisia", "PSD, ciuma rosie", "Romania, trezeste-te!". Protestatarii au afisat pancarte…

- Jandarmeria a intervenit in forta miercuri seara in Piata Victoriei, unde peste 4.000 de oameni au protestat pasnic fata de modificarile aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. In jurul orei 21:30, desi oamenii incepeau sa plece spre case, un numar impresionant de jandarmi…

- Cateva mii de oameni au protestat, miercuri, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. UPDATE 2: Traficul a fost blocat si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Doua persoane…

- Peste o mie de oameni protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. Traficul a fost blocat si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. UPDATE 1: Imbranceli…

- Zeci de mii de membri PSD se afla in aceasta seara in Piata Victoriei, la cel mai mare miting politic pe care l-au pregatit partidele de guvernamant PSD-ALDE, scrie Mediafax. Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala inca de la ora 16.00, unele cu oprirea pe B-dul Aviatorilor, altele la…

- UPDATE: Zona este restrictionata, fiind interzis accestul atat pentru pietoni cat si pentru automobile Conform unor informatii primite de la fata locului, cei doi hoti ar fi venit pe scutere, dinspre mall, pe strada Victoriei, fiind surorinsi de camerele de supraveghere existente in afata agentiei…

- CHIȘINAU, 15 mai — Sputnik. Parintele Calistrat Chifan spune ca sanatatea pruncilor este o datorie, iar lumea este manipulata pe subiectul vaccinurilor. "Pe mine ma întreaba foarte mulți ce sa faca, va dați seama, este o chestiune medicala la care nu am cum sa raspund. Dar…