- Marcela, o romanca din Spania, a povestit pentru o televiziune spaniola cosmarul prin care a trecut din momentul in care a fost depistata pozitiv. Romanca le multumeste acum medicilor, cei care au salvat-o si au facut-o bine.

- "Au fost in jur de 40 de ore in care febra de la 39,5 nu a scazut, am ințepenit pur și simplu din cauza durerii acute musculare și durerii din piept care ma apasa. Deschideam ochii, dar nu puteam sa vorbesc" Rodica este o suceveanca stabilita de 18 ani in Spania, la Madrid, și a ...

- Corina Albota, o fosta jurnalista din județul Mureș, stabilita de cațiva ani in China, Suzhou, provincia Jiangsu a povestit pe rețelele de socializare experiența traita in ultimele 6 saptamani, in contextul pandemiei de coronavirus . Tanara traiește intr-un oraș cu aproximativ 11 milioane de locuitori,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Un cetatean roman care avea un certificat medical eliberat de autoritatile spaniole care confirma infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) a ignorat toate recomandarile si s-a imbarcat intr-un avion spre Bucuresti. In aeronava erau aproape 60 de persoane. Persoana venea…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este a doua oara cand ea se aplica in Spania - prima data, in 2010, din cauza crizei controlorilor de trafic aerian. Mecanismul este cel mai putin invaziv, fara sa suspende drepturile si libertatile.…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.