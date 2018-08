Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmerie a fost audiat joi la Parchetul General in dosarul ce vizeaza violentele de la mitingul diasporei din 10 august din Piata Victoriei. „Mi-am asumat riscul in momentul in care mi-am condus oamenii fara niciun fel de problema”, a declarat…

- Colonelul Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, a ajuns joi, la ora 15, la Parchetul General, unde urmeaza sa fie audiat in dosarul deschis dupa violentele de la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei.Paraschiv este deja celebrul "om in alb" care a fost vazut…

- La aproape doua saptamani de la reprimarea violenta a protestului din Piața Victoriei, premierul Viorica Dancila a luat apararea Jandarmeriei despre care a spus ca a devenit „o ținta” și le-a cerut ministrilor sa evite „aceasta spirala a conflictului” in care ar incerca sa-i atraga opoziția. La inceputul…

- Coordonatorul actiunii jandarmilor din Piata Victoriei, maiorul Laurentiu Cazan, a declarat joi, la TVR, ca prefectul Capitalei a fost prezent la fata locului de la ora 16:00, iar ordinul de interventie a fost semnat in jurul orei 20:00. Referitor la faptul ca procurorii militari au reclamat ca nu au…

- Aproximativ 70 de persoane s-au strans, duminica dupa-amiaza, in Piața Dacia, pentru a demonstra impotriva guvernului și pentru a-și exprima revolta fața de intervenția brutala a jandarmeriei de vineri, din Piața Victoriei. Manifestanții purtau pancarte cu lozinci precum „Fara penali in funcții publice”,…

- Spre deosebire de seara de vineri, cand zona din fața Guvernului a fost teatrul intervenției violente a Jandarmeriei, de aceasta data manifestația a fost una fara incidente. Oamenii au cerut demisia Guvernului, in timpul scandarilor pe cladirile din zona fiind proiectat mesajul „Dancila, demisia”. La…

- Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara. Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze.…

- Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, transmis sambata AGERPRES, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman si procurorii DIICOT Teleorman au efectuat miercuri 14 perchezitii in Bucuresti si judetele limitrofe, la locuintele mai multor persoane banuite de trafic…