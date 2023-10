Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat dosarul 247 118 2023 ce are ca obiect "anulare act administrativ Suspendare executare act administrativ Decizia nr. 124 20.12.2022; Decizia nr. 163 12.12.2022 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 11 octombrie 2023 pe Sectia de Contencios…

- Pachetul General a anunțat joi reținerea pentru 24 de ore a unui magistrat din cadrul Tribunalului Suceava, dupa ce ieri in zona au avut loc mai multe percheziții. Presa locala a anunțat ca magistratul pus sub acuzare este Ana Maria Chirila, care iși desfașoara activitatea in cadrul secției penale a…

- Al 12-lea termen din procesul in care 9 polițiști sunt judecati pentru lipsire de libertate si tortura a durat, la Tribunalul Bucuresti, jumatate de ora. Luni a fost audiat un singur martor, coleg cu inculpatii. Cand a aflat ca se amana din nou cauza, fratele tanarului batut a izbucnit: „Judecati mai…

- Un caz șocant de inșelaciune, in care o judecatoare a fost pacalita și a pierdut 30.000 de euro dupa ce a cazut in plasa unui presupus „clarvazator”, s-a incheiat cu o decizie surprinzatoare. Magistrații Judecatoriei Alba Iulia au hotarat sa inceteze procesul penal in acest caz, deoarece faptele s-au…

- „Sambata, pe la ora 01:30, s-a facut o sesizare la Poliție. S-a simțit un miros ieșind de la garsoniera de aici și au venit cei de la Pompieri, Poliția și au trebuit sa sparga ușa vazand ca e cineva cazut langa ușa, pe geamul de afara. Au gasit persoana decedata. Noi acum am vrea dupa ce au intervenit…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat dosarul privind explozia care a avut loc sambata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. ‘In cauza se efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere…

- Tragedie intr-o familie din Botoșani! O femeie insarcinata, in varsta de 26 de ani, a murit, astazi dimineața, la Maternitatea Spitalului Județean, iar familia acuza medicii de neglijența. Cu amanunte, Gina Poenaru: Este ancheta la Spitalul Județean Botoșani, dupa ce o tanara de 26 de ani a decedat…