Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a ajuns din nou la DIICOT vineri dimineata, dupa ce si-a schimbat declaratia in cazul Luizei Melencu. "Monstrul din Caracal" arata complet diferit si un detaliu de pe chipul sau a atras atentia tuturor celor care l-au vazut.

- Ies la iveala noi detalii din dosarul Caracal! In urma analizei comportamentale, s-a ajuns la concluzia ca Gheorghe Dinca nu a mintit in ultimele declaratii oferite in fata anchetatorilor. "Monstrul din Caracal" a oferit detalii cutremuratoare referitoare la ce s-a intamplat cu Luiza si Alexandra in…

- Imaginile cutremuratoare, cu Ana Tanasa, fata paralizata carata de familie pe treptele Judecatoriei Iași, au creat valuri de reacții și comentarii.Familia fetei, victima a unui accident de circulație produs de un comisar, e disperata. Oamenii nu mai au bani pentru tratamente și medicamente și, pe deasupra,…

- Gheorghe Dinca ajunge, din nou în fața anchetatorilor. Este adus la Inspectoratul General al Poliției Române, pentru a da explicații în cazul Luizei Melencu. La audieri vor lua parte și avocații familiei fetei disparute în aprilie. Pe de alta parte, prietenul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi, 28 noiembrie, decretul privind conferirea Ordinului National Petru Merit in grad de Cavaler, cu insemn pentru civili, comisarului-sef de politie Dorin Mihail Dumitran.Dumitran este profiler in Politia Romana, scolit la FBI. Ofiterul a reusit pana acum…

- Rasturnare de situatie in cazul Caracal! Ies la iveala noi detalii socante in cazul lui Stefan Risipiceanu! Pare-se ca barbatul de 46 de ani a recunoscut, intr-un final, in fata anchetatorilor ca a participat la ororile din casa groazei. Doar ca, nu se declara vinovat cand vine vorba de acuzatiile de…

- Monstrul din Caracal va face noi marturisiri in fața anchetatorilor. Dupa ce ieri, DIICOT a anunțat ca a reținut inca un barbat in cazul Caracal, barbat care ar fi violat-o pe Luiza Melencu alaturi de Gheorghe Dinca, astazi, monstrul a ajuns in fața oamenilor legii, acolo unde, conform Romania TV,…

- Decizie surprinzatoare a anchetatorilor din cazul Caracal. La șase luni de la dispariția Luizei Melencu, despre care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o, oamenii legii au hotarat sa le cheme la audieri pe colegele Luizei Melencu. Anchetatorii vor sa afle mai multe detalii despre anturajul fetei,…