- Kim Petras face echipa cu Nicki Minaj pentru “Alone”. Single-ul contine un sample din super hit-ul eurodance „Better Off Alone” (Alice Deejay). „Unholy”, single pe care Kim l-a co-scris și interpretat impreuna cu Sam Smith la premiile GRAMMY, Saturday Night Live și la BRIT Awards, a devenit rapid unul…

- Cea mai recenta lansare a lui Niiko x SWAE , Parallel Universes (That Should Be Me) imbina stilul pop cu cel electronic, fiind melodia la care o sa dai volumul mai tare atunci cand o vei auzi la radio. Perechea din L.A., Niiko x SWAE, este o prezența obișnuita la posturile de radio de muzica Dance…

- Ellie Goulding lanseaza noul ei single, „By the End of the Night”, care va fi inclus pe cel de-al cincilea album de studio al lui Ellie, „Higher Than Heaven”. Track-ul „By the End of the Night” urmeaza lansarea recenta a piesei „Miracle”, cu Calvin Harris, care a intrat in clasamentul oficial al Regatului…

- Indragita trupa, Vița de Vie revine și lanseaza single-ul ,, Nimeni, nimic”, o piesa compusa și produsa de catre Adrian Despot. Versuri: M-ai vazut intr-un ziar, la un stop pe trotuar Și deja știi tot despre mine, Hai ca-ți spun, daca vrei, eu sunt ala cu trei, Pe a patra o țin pentru tine. Dar nu,…

- Zeci de persoane au fost retinute vineri de politie in Rusia pentru actiuni de comemorare a unui an de la declansarea invaziei in Ucraina, in unele cazuri doar pentru depunere de flori, a declarat vineri o organizatie pentru drepturile omului, transmite Reuters. La Moscova, cel putin trei persoane care…

- Niall Horan a lansat single-ul “Heaven”. “The Show”, al treilea album solo si primul de dupa “Heartbreak Weather” din 2020, va fi lansat pe 9 iunie. Odata cu precomanda albumului, Horan a distribuit single-ul principal, „Heaven”. Piesa emoționanta și sclipitoare a fost scrisa de Niall impreuna cu John…

- In saptamana in care s-a sarbatorit Valentine’s Day, zilele iubirii, interpreta hitului “Ea Știe”, in colaborare cu Ralflo, Beatrice Dragnea lanseaza un nou single trist, “Adorm plangand”, alaturi de Sprint Music. “Adorm plangand” are o poveste in care se vor regași mulți. “Atunci cand am ascultat prima…

- Fostul lider al trupei Television a murit la varsta de 73 de ani, a anuntat, sambata, familia sa.Fiica sa, Jesse Paris Smith, nascuta dintr-o relatie cu Patti Smith, o vedeta a scenei muzicale din acea perioada, a anuntat decesul publicatiei New York Times, fara a preciza cauza mortii lui Verlaine,…