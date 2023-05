Stiri pe aceeasi tema

- Inființarea unei familii in Italia devine un „efort titanic" pe care doar cei bogați și-l pot permite, a declarat vineri Papa Francisc, avertizand ca problemele sociale și crizele economice ii impiedica pe tineri sa aiba copii, potrivit Reuters.

- Papa Francisc s-a intalnit cu reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse, la cateva zile dupa ce a declarat ca Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a pune capat razboiului din Ucraina, potrivit Sky News.

- Papa Francisc s-a intalnit sambata, in Ungaria, cu ucraineni care au fugit din calea razboiului, carora le-a spus ca „un viitor diferit este posibil”.Potrivit Reuters, Papa Francisc s-a intalnit cu aproximativ 600 de refugiați, saraci și persoane fara adapost in cadrul unei vizite la biserica Sfanta…

- Papa Francisc, un aparator neobosit al „deschiderii catre ceilalti", a pledat sambata pentru „eradicarea raului indiferentei", in timpul unei intalniri cu refugiati, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Ungaria.

- Papa Francisc considera ca al Treilea Razboi Mondial este deja in plina desfasurare, a inceput pe bucatele, dar acum toate marile puteri sunt prinse in el, iar campul de lupta este Ucraina, care a devenit o piata de armament si un loc de manifestare a intereselor imperiale de pretutindeni. Suveranul…

