Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a ajuns vineri in complexul din sudul Italiei unde are loc reuniunea la varf a G7, grupul tarilor democratice cu cele mai importante economii ale lumii, relateaza AFP si ANSA.Este pentru prima oara cand un conducator al Bisericii Catolice participa la un astfel de eveniment, potrivit Agerpres.Suveranul…

- Invitarea neasteptata a Papei Francisc la summitul G7 pentru a vorbi despre inteligenta artificiala (AI) este o marturie a interesului tot mai mare al Vaticanului pentru acest instrument revolutionar, pe care Biserica doreste sa il incurajeze, avertizand in acelasi timp asupra riscurilor pe care le…

- Securitatea la cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va fi una tehnologizata, cu dispozitive experimentale folosite intr-un moment in care planul Vigipirate se afla la cel mai inalt nivel, in preajma Jocurilor Olimpice de la Paris, potrivit AFP, potrivit news.ro

- Papa Francisc va lua parte la sesiunea dedicata inteligentei artificiale (AI) in cadrul summitului G7 al sefilor de stat si de guvern care va avea loc in luna iunie in Italia, a anuntat vineri premierul italian, Giorgia Meloni, informeaza AFP. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Papa Francisc va lua parte…

- Cautarile sunt efectuate inclusiv cu ajutorul unui tip de sonar de ultima generație, bazat pe tehnologia care foloseste inteligenta artificiala. Operațiunile sunt ingreunate de temperatura scazuta a apei, iar apa lacului de 19 metri adancime ofera o vizibilitate redusa, potrivit ISU Hunedoara.Victima…

- Mihai Dragușanu, un cercetator originar din Piatra Neamț și in prezent asistent universitar la Universitatea din Siena, regiunea Toscana, a fost distins cu premiul ”Cel mai promițator cercetator in robotica și inteligența artificiala” din Italia.

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…

- Un grup de oameni de știința a creat inteligențe artificiale care pot vorbi intre ele. Noul model este capabil sa invețe și sa indeplineasca sarcini care ii sunt date doar pe baza unor instrucțiuni scrise și apoi sa le transmita altor AI, spun cercetatorii. Un studiu privind descoperirile și dezvoltarea…