Martin Demichelis, noul antrenor al echipei River Plate

Stiri pe aceeasi tema

- Guillermo Perez Roldan, un jucator de tenis argentinian care a ocupat locul 13 in lume in 1988 și a caștigat 9 titluri in cariera sa, a comentat videoclipul brutal in care un tata iși bate cu bestialitate fiica in timpul unei sesiuni de antrenament. „Fata nu ridica mana nici macar ca sa se apere. Nu…

- Gonzalo Higuain, atacantul argentinian de la Inter Miami, a jucat luni ultimul sau meci, echipa sa pierzand in play-off-ul MLS cu New York City (3-0). Pentru Higuain, „visul s-a incheiat, acum incepe o alta viata”, potrivit news.ro.Format la River Plate din Argentina, „El Pipita” a mers rapid pe…

- Peste 70.000 de suporteri River Plate i-au adus, duminica, pe stadionul Monumental, un omagiu emotionant lui „Muneco” Marcelo Gallardo, care a castigat 14 trofee in opt ani ca antrenor al clubului din Buenos Aires, potrivit news.ro.„Niciodata in viata mea nu am visat sa trec prin asa ceva, cu un…

- Duhovnicul sau parintele duhovnicesc nu este una și același lucru. Duhovnicul este omul incercat in experiența duhovniceasca, duhovnicul este omul care are puterea de a se lupta cu duhurile și a le discerne, lucru pe care deseori nu-l vedem, pentru ca putem intalni multe incurcaturi duhovnicești facute…

- Incepand de miercuri, 21 septembrie, Anton Petrea (47 de ani) este noul antrenor principal al echipei Chindia Targoviste, fostul tehnician al FCSB inlocuindu-l pe Adrian Mihalcea. „Bun venit, Anton Petrea si Cristinel Termure! AFC Chindia Targoviste anunta ca noul antrenor principal al echipei noastre…

- Ezitarile privind luarea unor masuri ferme și viabile in domeniul energiei sunt pașaportul pentru ingrijorari și mai mari. Limitele de cost depașite din industria alimentara, plus inflația din Europa, se reflecta, evident, și in prețul mancarii. Milioane de cetațeni europeni sunt, nu ma feresc sa o…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a declarat ca Ucraina a continuat sa bombardeze centrala nucleara ucraineana Zaporojie si astfel creste riscul unei catastrofe nucleare in Europa, au relatat vineri agentiile de stiri ruse, citate de Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Bucureștiul este un fel de loc al tuturor posibilitaților, acolo unde toate visele devin realitate, daca pentru acestea se lucreaza cu multa pasiune, dedicare și seriozitate. Cu toate acestea, deși noi consideram ca suntem capabili sa dam toate acestea, avem de muncit la propria persoana și mentalitate,…