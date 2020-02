Mars pentru aer curat in Bucuresti, pe 14 februarie: Locuitorii respira zilnic otrava

Bucurestenii vor iesi in strada, vineri, 14 februarie, la un mars de protest fata de calitatea aerului din oras si felul in care autoritatile, de la Primaria Capitalei la Garda de Mediu si Ministerul Mediului, gestioneaza poluarea care pune vieti in pericol.



Mitingul intitulat "Aer curat, nu plaman intoxicat" trebuia initial sa se desfasoare chiar in fata Primariei Capitalei, pe bd. Regina Elisabeta, in timpul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de vineri, insa organizatorii nu au mai primit autorizatia, pe motiv ca un alt eveniment se va desfasura in acelasi timp…