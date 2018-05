Stiri pe aceeasi tema

- Un mars de protest motorizat are loc, sambata, pe traseul Iasi – Bucuresti, cu scopul de a atrage atentia asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara autostrazi. Organizatorii actiunii asteapta peste o mie de autovehicule care vor ajunge in Piata Victoriei. Evenimentul este organizat de doua…

- Maine, 19 mai 2018, Grupul de ințiativa civica ‘Impreuna pentru A8 ‘și Asociația ‘Moldova vrea autostrada’ organizeaza un marș motorizat spre București cu scopul de a atrage atenția asupra faptului ca Moldova nu se poate dezvolta fara infrastructura de tip autostrada. Vehiculele participante la marș…

- Perioada de inscriere la Programul oficial de internship al Guvernului - editia 2018 a fost prelungita pana pe 21 mai, pentru a oferi sansa cat mai multor tineri sa aplice pentru un stagiu de practica in Executiv, ministere, institutii si autoritati publice centrale. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Asociatiile „Impreuna pentru A8“ si „Moldova vrea autostrada“ au anuntat un nou mars spre Capitala pentru sambata, 19 mai. In pregatirea evenimentului, miercuri, 9 mai, reprezentantii celor doua foruri vor face o companie de promovare in zona Garii din Iasi.

- Ieri si azi a fost la Iasi o vreme numai buna de distribuit flyere pentru promovarea marsului motorizat spre Bucuresti din 19 mai. Voluntarii din asociatiile „Moldova vrea Autostrada" si „Impreuna pentru A8" au fost in mai multe zone din oras. "In general am vazut interes si politete fata de actiunea…

- Sub genericul Europa 2018, Romfilatelia introduce in circulatie emisiunea de marci postale Poduri, tematica selectata pentru acest an de catre PostEurop, organism al Uniunii Postale Universale, agentie specializata a Organizatiei Natiunilor Unite. Potrivit Romfilatelia, noua emisiune va fi disponibila…