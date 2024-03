Au crescut vânzările de case, apartamente și terenuri Piata imobiliara se dezgheata. Vanzarile de case, apartamente si terenuri au crescut luna trecuta cu 14 procente fata de aceeasi perioada din anul trecut. Cele mai multe au fost in București, Ilfov, Iasi. Cele mai putine, in Teleorman si Covasna. O explicatie pentru crestere ar fi ca au fost finalizate tranzacții semnate anul trecut, cu TVA de […] Articolul Au crescut vanzarile de case, apartamente și terenuri apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

